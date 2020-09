Console réservée. Même si ça souffle le chaud et le froid,allez je peux dire merci a Sony d'avoir fait ce remake de mon jeu phare de ces 15 dernieres années que j'attendais depuis longtemps comme le messie et qui a l'air fou.



Disponible day one tout de même ca tue. Avec mon cyberpunk a côté.



Ca a quand même de la gueule. J'ai peur de l'avenir mais je peux clairement pas passé a côté.



J'ai hâte d'être le 19 novembre qui sera un grand jour comme chaque sortie,l'excitation de découvrir la console ,l'interface,lancer le premier jeu.....pour le reste on avisera en temps voulu!

J'étais la day one pour la PS1/PS2/PS3/PS4 on continue !