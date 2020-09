Dis Gamekyo, tu m'autorise à m'acheter une Xbox ?Bon, alors, en préambule, quand même : le raisonnement que je vais dérouler iciet n'a pas du tout vocation à dire que machin c'est mieux que truc parce que bidule c'est plus shtroumpf que chose, là...Soyons sérieux deux secondes :. Et c'est très bien, comme ça, pas de problème. Et oui, bien sûr que Xbox va être en arrière, et pas qu'un peu (au moins en Europe et au Japon. Pour les States, ils vont bien s'en sortir, je pense).MAIS...Je reste cependant sur mon choix initial de démarrer la gen par une Series X. Pourquoi ça ?1): mine de rien, c'est un fait. Microsoft rend effectivement l'accès à la next-gen plus "facile" que son concurrent. Les magasin proposeront sans aucun doute plein de formules pour faciliter l'achat de la PS5 (paiement en dix fois, reprise de console, etc...) maisSur PS5, faut évidemment acheter la console, puis ensuite tes jeux, comme d'habitude quoi. Rien de surprenant là-dedans. Mais bon, les prix font quand même mal. Les jeux qui passent à 80 balles, si j'ai bien lu, c'est chaud. Alors bien sûr, commençons pas à raconter n'importe quoi : on sait tous comment ça se passe,. Ils ne restent en général au prix fort qu'un temps très court, et se retrouvent assez vite en promo, occaz', etc. Donc si tu veux pas payer 80 balles ton jeu, y'aura des moyens, bien sûr.M'enfin quand même. Dans la perspective économique actuelle, un abonnement comme la gamepass, ça commence à prendre sacrément sens, je trouve. 13 balles par mois (35 avec la SXS) et t'as accès à un milliard de trucs. Tu restes à la page, tu testes plein de trucs...Ben oui, ben voilà, justement. J'y viens au gamepass : j'ai toujours ralenti des quatre fers face à ce système. Moi j'aime acheter mes jeux, les collectionner, etc. J'aime pas l'idée que tu n'aies plus rien dès que ton abonnement se finit.Et pourtant, je m'inscris. L'offre est juste trop intéressante, maintenant, en ce qui me concerne, pour que je continue à raisonner en termes de valeur "morale", en un sens. Là, je pense plutôt en termes de valeur pécuniaire.35 euros par mois. T'as ta console. Et t'as accès à genre 200 jeux. Et t'auras de l'effetdessus, même sur plein d'anciens jeux (en 4K/60 fps, par exemple)Ah ben oui, tiens, l'argument du "cross-gen". Vous allez me dire : c'est pareil chez Crosoft. Ben oui, je sais. On lui a assez tapé dessus pour ça. Pour son honnêteté, en fait.Ah. Bon, ben apparemment, c'est le cas de tout le monde, finalement.Donc soyons clairs : acheter une next-gen day one, finalement, là, tout de suite, c'est pas vraiment un geste, comment dire.... On est sur un élan du cœur, là. Sur l'envie d'avoir une nouvelle console. Parce que les nouveaux jeux, on va pouvoir y jouer sur nos anciennes.Autant sur Xbox que sur Play. D'où l'argument du prix. Quitte à passer sur next-gen sans véritable raison, je choisis le système le moins cher (ou plutôt le plus accessible). Enfin, celui sur lequel ça me coûtera moins cher de jouer, en sorte.Ah ça, je le répète depuis un moment. Je pense vraiment que la Series X est d'abord conçue pour les joueurs d'ores et déjà plongés dans l'écosystème. Quand t'asqui s'étendent déjà sur trois générations, tu veux bien passer à la machine supérieure qui te fera tourner toute ta librairie, mais en plus balèze.Quand je dis pour moi, je veux bien dire "dans mon cas personnel". Je sais bien que plein de gens en ont rien à carrer, et c'est tant mieux pour eux, aucun soucis là-dessus.Donc mon organisation de gamer sera la suivante :- Xbox Series X en day one, grâce au All Access. Je profite du gamepass et des jeux multi - je pense - sous leur meilleur jour (ça reste encore à voir, ça, d'ailleurs, mais bon, les jeux multi ne devraient jamais tourner moins bien que sur PS5. Après, est-ce qu'ils tourneront mieux, ça, ben on verra).- Je continue à jouer sur ma bonne vieille PS4 PRO pour les exclus Sony (Spidey MM, Horizon 2 et, on le sent bien tous vu la date de sortie, God of War 2). Tout le reste, je le prends chez Microsoft sur SXS (Cyberpunk, par exemple).- D'ici deux ou trois ans, je passerai aussi sur PS5 pour profiter des exclus complètes de la console (donc non corss-gen) et rattraperai éventuellement mon retard sur celle-ci.Voilà. Me tapez pas, siouplaitVous avez tout à fait le droit de préco la PS5 et de kiffer la life dessus. Ça va être une putain de console, ça, y'a pas de doute. Rien que le remake de Demon's Souls, c'est le jeu le plus beau qu'on ait vu jusqu'à présent, je crois bien. Et ça, si je dis pas de connerie, ça ne sort pas sur PS4... Donc c'est sûr que c'est un argument majeur.Mais j'ai juste décidé de m'organiser comme ça, c'tout.En tous cas, bon jeu à tous !