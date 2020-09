-Ff16 exclu en fait non

-Spiderman un jeu ps4

-Horizon un jeu ps4

-Gow 2 le premier trailer sans image (qui sera à coup sur un jeu ps4 aussi)

-Les jeux a 80 balles ,la manette aussi qui prends 10e

-la communication complètement aux fraises sur les jeux du line up.

-la séquence dmc 5



Mais bordel ça sera day one car oui apparemment DMS sera bien au lancement (pourquoi ne pas l'avoir mis en avant ?...)

J'ai pris une claque sur le travail technique accompli,je me refait chaque plan du trailer c'est juste monstrueux....

Bon OK c'était en godmode sans ath mais la séquence est le tutoriel et fallait bien que ca avance.



Demain direction micromania pour essayer de réserver la console avec DMS ET cyberpunk ,mais honnêtement tu enleve ça c'est juste une carotte monstrueuse.



Déçu de l'absence de GT7 qui aurait fait du bien et j'aurais préféré un teaser silent hill



Bref la next gen ca fait vraiment peur et autant ms que sony ils sont pas prêts du tout et sont entrain de broder.