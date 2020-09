Il faut m'expliquer !! pas de retro ps4 physique ?



la retro c'est via leur service ps plus collection ?



alors pourquoi pour Cyberpunk, ils ont indiqué que le passage ps4 ps5 sera gratuit via une MAJ en gros (plus jolie) mais que la vrai version next gen PS5 arrivera plus tard !



Comment s'est possible si on ne peut pas mettre de jeux ps4 dans sa console ?



Et ratchet ? fin 2020 ?

Et Destruction AllStars ? pas au lancement ?