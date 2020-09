Aie aie aie cette conférence de malade !! Ouvrir le bal avec ff16 cette dingerie ! Bon on connaît tous Square Enix donc je m'emballe pas pour une sortie l'année prochaine.



Spiderman miles morales quelle beauté, les phases de combats sont nettement plus améliorer et les pouvoirs de Miles apportent de la fraîcheur et de la nouveauté.



Le jeu Harry Potter, très bonne surprise pour moi l'effet est là ! L'exploration à l'air énorme, je le retiens et j'ai hâte d'avoir du gameplay.



Demon soul, dingerie en vue avec en prime un teaser de god of war 2 qui conclu la conference aie aie aie!!!

Les 2 prix pour les 2 ps5 m'ont pas choquer je m'y attendait un peu.

Horizon qui était absent je mise une sortie en fin d'année 2021 pour celui ci.



quels jeux retenez vous ?