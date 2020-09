Je me suis renseigné et tout est prêt chez les différents revendeurs, certains ont ajouté des informations sur les fiches techniques des consoles etc ... Ils sont prêts, ils attendent le feux vert de Sony pour lancer les préco !Selon certaines rumeurs, c'était prévue pour le 1 octobre mais bon, les plans changent et avec les leak d'xbox, cela a du changé et donc Sony doit rapidement réagir.Du coup, on parle maintenant des préco dispo dès la fin de la conférence ce soir ou demain matin (ça dépendra des revendeurs).499,99€ la Standard et 399,99€ la digitale / 13 novembrePlus qu'à patienter !!!