La sortie récente de Othercide sur Switch me donne vraiment envie de le prendre sur ce support, moi qui suis un grand adepte du tactical. Seulement voilà les avis semblent particulièrement mitigés, 9/10 de moyenne sur Steam (quand même !) et des tests qui se baladent entre 10 et 17/20... Si vous avez des avis à donner, en particulier sur la version Switch, je suis preneur ^^ Le jeux coûte quand même 35€.

posted the 09/16/2020 at 09:22 AM by lusso