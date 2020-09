plupart

Salut les légendes! ça faisait un bailJe ne sais pas vous, mais je ne suis pas fan de cette saison 6... Je ne me retrouve pas tout ces changements de meta. Donc on fait quoi quand on est perdu? On fait un montage lolLade ces clips sont quand je me retrouve seul, soit parce que mes randoms ont quitté avant la fin, ou alors ils font leur vie de leur coté, ou alors quand je suis le dernier membre encore debout de mon équipe, et dans ces moments là, t'as juste envie que les autres escouades te laissent tranquille! Mais non, ils te rush à mort! AhahAh oui, je joue avec plus de 200ms de ping maintenant, donc vous risquez de voir des lags ^^