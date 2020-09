Le hérisson le plus rapide de l'univers fête ses 30 ans et en attendant l'annonce de nouveaux jeux et autres évènements, Sega dévoile le logo qu'on va retrouver sur différents produits...Je serai pas contre des compilations des jeux ou l'on retrouve Sonic (dont notamment Sonic Adventure 1 et 2)Quand à un nouvel épisode, pitié qu'il soit produit/développé par n'importe qui mais PAS par la Sonic Team (ces bras cassés!). Tout le monde n'a pas cicatrisé de Sonic Forces