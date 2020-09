Allez avec Silent Hill on croit a l'annonce de FF16 mercredi soir lors de la conf de Sony(au pire au TGS, mais je believe quand meme Mercredi) et mon kiff serait:Un retour de Akihiko Yoshida (FF12/14, Vagrant Story, Bravely Default, Nier Automata) au chara design etMasayoshi Soken (l'ost de FF14 ce caviar) ou Hitoshi Sakimoto (FF12, Vagrant Story), voir les deux en coop sur l'OST *bave*Je veux de l'heroic fantasy classe, un méchant charismatique digne des plus grand de la saga, du drame shakespearien, affronter des dieux, merde de l'ambition !Quand au systeme de combat, je sais que beaucoup voudrait un retour au tour par tour, perso je préfère les A-RPG, mais si ils arrivent a faire un truc qui mixe un peu les deux (genre FF7R), ça serait le kiff.(ah et évidement un seul jeu, pas de cross media, de DLC/extansions sur 3 ans et toutes ces saloperies qui ont flingué FF15)