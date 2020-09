Mesdames , messieurs, chers trolls de bonne facture, lolicon, amateurs de chinoiseries, bots, pro-con de tout horizon, frustrés de la vie, paranos, sportif de salon , stalkers de twitter, je vous souhaite une nouvelle fois le bonjour dans ce mois septembre dominé par la covid-19 .



Aujourd'hui, puisque plusieurs d'entre nous vont être inévitablement touchés par les mesures de la covid-19 en lien avec la seconde vague.J'ai décidé qu'il était devenu nécessaire, voire essentiel, de faire un top 20 des meilleurs donjons pour ceux qui vont certainement retrouver leurs sous-sols humides et dégueulasses dans les semaines à venir(probablement 90% d'entre vous en fait!). Plus précisément, cette liste va uniquement proposer des pistes issues de productions qui sont sorties avant les années 2000. J'ai également placé comme règle qu'il y a maximum de deux pistes par titre et quatre par licence pour éviter qu'une licence cannibalise le classement.



20- Alundra - The Shrine of The Lake

Compositeur: Kohei Tanaka







19- Phantasy Star II - Advanced

Compositeur : Tokuhiko Uwabo







18- The Legend of Heroes III- Roudo Castle

Compositeur: Falcom Sound Team JDK







17- Suikoden - Passacaria

Compositrice: Miki Higashino









16- Might and Magic VI - Further Exploring the Temple of Baa



Compositeur : Paul Romero , Rob King et Steve Baca







15- Chrono Cross - Dead Sea

Compositeur: Yasunori Mitsuda









14- Final Fantasy VIII - Find Your Way

Compositeur: Nobuo Uematsu









13- Chrono Trigger- Mystery of the Forest

Compositeur: Yasunori Mitsuda







12- Ys III Wanderers from Ys (PC-Engine) - Sealed Time



Compositeur: Mieko Ishikawa







11- Albert Odyssey Gaiden - Estranto

Compositeur : Naoki Kodaka









10- Final Fantasy IV - Into the Darkness

Compositeur: Nobuo Uematsu







9- System Shock 2- Med Sci 1

Compositeur: Josh Randall, Ramin Djawadi et Eric Brosius







8- Legend of Mana - City of Flickering Destruction

Compositrice: Yoko shimomura







7- Xenogears - Omen

Compositeur : Yasunori Mitsuda







6- Final Fantasy VIII - The Castle

Compositeur: Nobuo Uematsu







5- YS IV: The Dawn of Ys - Lava Zone ~ A Kiss From Eldeel

Compositeur: Atsushi Shirakawa











4- Final Fantasy IV - Red Wings/Within the giant

Compositeur : Nobuo Uematsu













3- YS I-II(PC-engine) Palace/Palace of destruction

Compositeur : Yuzo Koshiro













2- Ys III: Wanderers from Ys (PC Engine CD) - Valestein Castle

Compositeur : Mieko Ishikawa









1- Lufia 2- The Last Duel

Compositeur: Yasunori Shiono











Mention Honorable : Tragic prince( castlavania SOTN), Earth painting(legend of mana), karma palace(persona 1), The Lost Sceptre(Sorcerian), phantom forest ( Final fantasy VI), Promise(Wild arms 1), Dungeon ( Dragon quest III), Chaos Temple ( Final Fantasy I), Fate in haze( Final fantasy V), Bio-Research Lab( Saga Frontier) , Castle( Final Fantasy VIII), DAEDALUS - Digital Devil Story: Megami Tensei II

La voix du peuple - http://www.gamekyo.com/member51815.html