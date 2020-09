Vous avez testez Hotshot Racing ?On attendait tous le retour de jeu de course arcade, dans le style de Daytonna usa, Burnout, Outrun...Un petit jeu vient tout juste de sortir, il est a 15e sur ps4, xbox et steam, je l'ai trouvé vraiment bon perso : Hotshot RacingOn y trouve un mode arcade, championship, course rapide, course online ranked, du contre la montre, les classement mondial, avec fantomes des 30 premiers sur chaque courses. Donc en + d'avoir un gameplay tres sympa, le jeu est tres complet. Je vous le conseil !Comme sur tout les jeux de ce type, j'aime bien Tryhard le time attack, j'ai uploadé hier mon temps sur la 1ere course du jeu. Si vous le prenez sur steam n'hesitez pas a m'ajouter