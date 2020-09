Cette information nous vient tout droit de Moore's Law Is Dead.Sa source, un vétéran de l'industrie, serait fiable et lui a toujours leaké des trucs vrais par le passé.Donc Jensen Huang, président de Nvidia, aurait un mis au point un stratagème infaillible. L'objectif, dégager toujours autant de bénéfices tout en redorant l'image de la marque pour ne plus passer pour le méchant face à AMD.1. Nvidia souhaite conserver ses marges habituelles de plus de 50% tout en prétendant offrir un bon rapport qualité-prix.2. Ils cherchent à accomplir cela en vendant d'incroyables Founders Editions avec de faibles marges (au prix de vente conseillé) sur leur site Web, mais avec un stock extrêmement limité de manière artificielle.3. Nvidia sait que s'ils obtiennent des critiques day one très positives faisant l'éloge d'Ampere pour ses performances et son rapport qualité-prix, ils regagneront le cœur des joueurs - qu'ils ont perdus avec Turing - avant le lancement de RDNA 2. La plupart des gens ne lisent et se souviennent que des critiques day one.4. Il devrait y avoir des modèles partenaires disponibles day one, mais on me dit que seulement environ 20% du stock serait proche du prix de vente conseillé, et probablement dans les modèles avec un refroidissement bien inférieur aux FE. Déjà un coup d'œil sur certaines des cartes partenaires annoncées montre qu'en effet, celles-ci seront plus chères : https://www.techspot.com/news/86681-aftermarket-rtx-3080-rtx-3090-card-prices-revealed.html 5. De plus, Nvidia limiterait artificiellement les stocks de tous les modèles (y compris partenaires) durant le premier mois de vente. Ils font ça en contrôlant certains composants clés dont les partenaires ont besoin. J'ai pu vérifier cela moi-même avec un des partenaire qui a déclaré : "Le stock sera faible au lancement, mais ce n'est que de la propagande."6. La demande dépassera le stock initial et le prix montera donc en flèche d'ici octobre.7. Finalement, ce problème de stock disparaîtra soudainement, bien plus tôt que ce qu'on nous laissait croire avec des rumeurs de mauvais rendements.8. Si tout cela est vrai, Nvidia pourrait affirmer que les prix élevés ne sont pas de leur faute, et ils pourraient le faire en montrant un nombre très limité de cartes qui se vendent bel et bien au prix de vente conseillé chaque semaine. Probablement des modèles avec un refroidissement médiocre.9. Des versions avec le double de mémoire (RTX 3080 20 Go, RTX 3070 16 Go) devraient arriver au moment où Nvidia étoffe ses gammes vers octobre. Celles-ci arriveront également avec un prix beaucoup plus élevé que les modèles d'origine.10. Je peux confirmer que les cartes avec le double de mémoire ne seront pas vendues à partir du site Web de Nvidia, et ainsi ils pourront affirmer que les partenaires sont à l’origine de la hausse des prix. Ces cartes plus chères sont probablement ce que Nvidia veut vraiment que vous achetiez tous, et pourtant, tous les avis day one diront que le 3080 est "seulement à 700$".11. Le 8nm de Samsung semble beaucoup plus fiable que ce qui avait été précédemment rapporté par MLID. Il ne semble pas y avoir de problèmes de «rendement» sur le 10nm glorifié de Samsung en 2020. Du moins pas de problèmes suffisamment importants pour que le stock d'Ampere soit aussi bas qu'il le sera artificiellement au lancement.Le 'je' c'est pas moi c'est juste la traduction de l'article, perso j'y crois moyen ce serait vraiment diabolique.