C'est assez varié donc c'est bien !Il y a juste Little Hope que j'hésite à prendre. Cyberpunk, j'attendrai la version PS5 je pense, trop de jeux à faire en même temps donc je n'aurai pas le temps, je vais plutôt prendre Crash et du coup, si ne je prends pas Little Hope, je prendrai plutôt soit Godfall ou Destruction AllStars pour le fun.ça donnerai donc la console + la station de recharge + 9 jeux max parmi cette liste pour 1000€, j'ai revendu ma ps4 + jeux : 535€, il manque encore 465€, ça pique ^^ bon après je pense que Oddworld va sortir l'année prochaine, Ratchet plutôt en fin d'année et pas au lancement. Donc ça serait 8/9 jeux en deux mois probablement, pas d'un coup.Je pense que la vrai liste au lancement, ça serait Fifa, Cod, spider man, godfall, Destruction AllStars & crashVivement Mercredi ! En espérant l'ouverture des préco très prochainement