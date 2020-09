Les inscriptions pour pouvoir précommander (lol) la PS5 au Japon ont commencés d'après Famitsu:La console "qui sera à tous mais que tous n'auront pas" n'a toujours pas de date et prix (bien que certaines boutiques ont datés des accessoires pour le 20 novembre)Pour info, il est obligatoire de s'inscrire par e-mail via la boutique en ligne de Sony afin de recevoir les différentes informations concernant la console si on "l'élu" pour pouvoir la précommander.Les choses devraient rapidement bouger pour l'Europe...

posted the 09/11/2020 at 11:32 AM by xenofamicom