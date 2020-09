Jeux Vidéo

2020-09-10 18:00:00by Jordan Devore (destructoid.com)Avant le drame familial ingénieux "What Remains of Edith Finch", il y avait "The Unfinished Swan", un autre jeu d'aventure à la première personne axé sur l'exploration, de Giant Sparrow. Si vous ne l'avez jamais fait et que vous êtes devenu fan du studio ces dernières années, c'est le bon moment pour y jouer.Près de huit ans après la sortie originale édité par Sony sur PS3, le jeu est maintenant disponible sur PC via Steam et l'Epic Games Store (pour 14,99 $), et également sur iOS (pour 4,99 $).Sur PC, l'éditeur Annapurna Interactive propose le jeu en promo à 13,49 $ jusqu'au 24 septembre.Petit à petit, vous remplirez un monde austère d'éclaboussures de peinture, et Giant Sparrow arrive à proposer une méthode de résolution des énigmes différentes à chaque chapitre. The Unfinished Swan n'atteint pas les mêmes sommet qu'Edith Finch (quel mélange parfait de narration et de mécanique de jeu) mais cela vaut la peine de l'avoir pour la postérité, c'est un plaisir de voir des anciennes exclusivités consoles disponible uniquement en dématérialisé se retrouver sur PC.Source et article original :