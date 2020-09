Cinéma

Tenet était censé être le messie qui allait relancer le marché du cinéma : c'est un flop, ou en tout cas pas loin vu les retours aux USA (en terme d'entrées, je ne parle pas de la qualité).Du coup, t'as l'industrie qui commence à flipper de nouveau et le Président de Sony Pictures vient de lâcher le mot : il est hors de question de sortir des films à plus de 200 millions de dollars de budget (dontet) tant que les salles de cinéma ne pourront être de nouveau pleinement active... donc en gros tant que la pandémie de Covid-19 n'a pas été enterrée.Pas de date pour Venom 2 mais Spider-Man 3 est censé sortir le 17 décembre 2021, s'intercallant dans la phase IV du MCU entre Shangh-Chi et Thor : Love & Thunder.D'ailleurs selon The Direct, le tournage censé débuter ce mois-ci serait reporté à début 2021.Bref, à moins du vaccin miracle en 2021, ça continue de bien puer pour le cinéma et ça risque pas de bouger avant trèèèèès longtemps.