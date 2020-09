Bonjour tout le monde,



On voit que dans le jeux video les images HDR et les son 7.1, 9.1 etc sont de plus en plus nombreux. Pour les series et films c'est même déjà trés répandu en streaming ou en blu ray.



Pour l'image on a aujourd'hui : le HDR, le HDR10, le HDR 10+, HLG et le Dolby Vision.



Info sur les différents format d'image :

https://www.frandroid.com/comment-faire/563762_hdr10-hdr10-hlg-et-dolby-vision-quelles-differences-entre-les-standards-hdr



Format audio 3D : Dolby Atmos et DTS X.



Donc voici les formats qui seront repris par les deux consoles PS5 et Xbox Series X



Selon les informations pour le moment :



PS5



HLG : Oui



HDR : Oui



HDR 10 : Oui



HDR 10+ : oui



Dolby Vision : Non



Dolby Atmos : Non (système 3D propre à Play Station surtout casque)



DTS X: Non (même raison)



Xbox Series X



HDR : Oui



HDR 10 : Oui



HDR 10+ : Non



Dolby Vision : Oui



Dolby Atmos : Oui



DTS X : Oui



Si j'ai fais une erreur n'hésitez pas.



A plus,



Amusez vous bien

ajb