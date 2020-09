Bonjour a tous ; )Voila je joue + je stream (street fighter 5, overwatch etc), j'ai un pross i5 6000, une gtx 970 et 16 go ram 2133. Je vois que mon pross peine un peu.Vous connaissez un pross un peu mieux que le i5 6600 pas trop cher ?Le socket c'est du 1151. Par exemple un i5 + puissant soit un i7. Et pareil la CG, il ya un model au dessu pas trop cher ?Ou sinon je part sur une nouvelle config entre 800 et 1000e ?Bonne journée a tous