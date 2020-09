Jeux Video

Johnny Yong Bosh, c'est le doubleur de Nero (Devil May Cry) et Zero (Mega Man). Il s'est offert un pti Live avec la communauté pour la discute et forcément, on lui a demandé comment allait le taf en ce moment.Il déclare qu'il bosse sur quelques voix coté anime, mais également sur des jeux.Lorsqu'on lui a demandé si c'était pour le compte de Capcom, le mec nous répond un "Maybeeee" bien éloquent.Du coup, c'est l'heure du pari- Devil May Cry 6 ? (sûrement trop tôt)- Devil May Cry 5 SE ? (ça, c'est probable)- Marvel VS Capcom 4 ? (pour réparer l'erreur Infinite)- Nouveau Mega Man X / Zero (un nouvel épisode est en préparation, mais on ne sait pas encore dans quelle série)- osef, balance les infos sur Resident Evil 8