Bon et bienlà me hype enfin avec un jeu qui arrive en Novembre le 20 j'ai ouïe dire. Alors faisons un peu le tour du premier trailer et de ce que j'ai pu glaner comme potentiel personnage et lieu ou on devra batailler ferme.Déjà en personnage jouable on aura pour acquis,of course,qui utilisera la tablette Sheikah, la Zora, le Piaf, le Goronet la GerudoDans le trailer, voir ci-dessus, nous pouvons voir à 0:54 une femme Sheikah ayant des cheveux assez similaire à Paya et qui trouvons nous dans la famille de Paya ?, je pense qu'une version jeune d'Impa sera jouable, autre personnage que je souhaite voir etd'Asarim, celui qui était jaloux de Link car il aimé Zelda et qui par la suite transmet à son disciple Piaf sa quête initiatique des chansons des champions. Au vue de la jaquette dont vous avez une version fond d'écran en entête nous auront peut êtrequi je pense sera jouable et sera peut être une sorte de side kick pour Link.Mes spéculations dégage déjà 9 personnages jouable mais je pense qu'on aura des personnage supplémentaire peut être un Zora supplémentaire je repense à une quête qui nous narre les exploits d'en particulier.Maintenant en lieu de bataille le siège de lame parait inévitable on en saura plus sur comment cette immense forteresse est tombé au mains des forces du fléau Ganon. Je pense aussi à l'qui sont vraiment endommagé avec le village en contrebat dont j'aimerais voir leur apparence avant le fléau.Voilà en gros quelques idées initial sur ce jeu, sinon je suis pas prêt de voir Mipha mourirMerci Nintendo ♥Vos attentes en terme de lore pour ce jeu ?