35 ans de jeux "Super Mario", ce n'est pas rien.



Cette fois-ci, je vous propose un article qui vous permettra, je l'espère, de découvrir les publicités TV de la franchise en France.



De la NES, en passant par la Super Nintendo.... sans oublier la N64... et toutes les dernières consoles. Bref, voici une compilation que j'avais réalisée pour le plaisir des yeux et des oreilles....







Et j'ajoute celle de Super Mario Odyssey, étant donné que j'avais sorti ma vidéo avant le day one du jeu :