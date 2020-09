Ce qui devait arriver arriva, Smash Bros Ultimate (ou Special) a atteint, et certainement dépassé à l'heure actuelle, les 20 millions d'unités vendus.L'information vient de Sakurai himself (dans les colonnes du Famitsu n°611), et il n'est pas précisé le pourcentage de vente démat' et physique.Bien sûr, il s'agit de la meilleure vente de la série (les chiffres vont continuer à grimper) et les ventes motivent Sakurai a travailler d'avantage sur l'équilibre du jeu.Impressionnant quand on sait que le jeu n'a jamais profité d'une bonne bais(s)e de prix.PS: Eux, ils se sont trompés de jeux, je les attendais ailleurs, dans un Capcom vs SNK 3 par exemple