-En ce qui concerne la série à partir de maintenant, la saga Dark Seeker s'est terminée avec Kingdom Hearts 3. Cependant, tous les mystères n'ont pas encore été résolus et CGI secrete à la fin du jeu semble avoir de nouveaux développements. Comment la série Kingdom Hearts va-t-elle évoluer à partir de maintenant ?



Nomura : Eh bien, 2022 est le 20ème anniversaire de Kingdom Hearts.



- Oui.



Nomura : Donc, nous allons devoir faire de notre mieux pour le 20e anniversaire (rires). J'ai déjà déplacé ma réflexion vers le prochain épisode, et l'équipe de Kingdom Hearts a déjà commencé à faire quelque chose de nouveau. Kingdom Hearts Melody of Memory est un jeu qui précède le prochain épisode, donc l'équipe principale a pu nous aider. En ce qui concerne ce que nous allons annoncer à partir de maintenant, tout vous surprendra probablement, alors n'hésitez pas à vous en réjouir !

