Annoncé fraîchement par Nintendo, je vous proposons cette page pour savoir où on en est au niveau des prix. A noter que 2 sites sont pour le moment en rupture (dont un AMAZON qui a pratiqué des prix hyper élevés....). J'en profite pour mettre le trailer de cette nouvelleSinon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà précommandé ? Plus pour y jouer ou pour votre collection personnelle ?Voici la liste des prix pratiqués, et des ruptures de stocks :