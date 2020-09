Enfin battu le boss final. 16h de jeu. C'est moins pire que je ne le pensais, faut juste prendre le rythme du jeu qui est clairement lent et soporifique. Le jeu mise sur une gestion de l'endurance vraiment ridicule, même avec le personnage cheaté du jeu qui a une grosse barre d'endurance au détriment de sa vie, ce qui fait qu'on ne se bat pas vraiment. 5/10 Les plus: -Plutôt joli -Les nouveautés dans le gameplay dark soulesque -Quelques compétences sympas à débloquer -3 zones visuellement différentes -Un sound design qui met dans l'ambiance 'noir' Les moins: -Lent, mou -Le contre, un ratage au niveau du timing (sans parler des bugs) -Les combats de boss interminables -Une difficulté très mal calibrée -L'amélioration des 4 personnages, trop peu utiles finalement -Améliorer les armes, un calvaire -Bugs, bugs, bugs -Un scénario cryptique qui n'intéresse jamais (contrairement à un dark souls)

Like

Who likes this ?

posted the 09/06/2020 at 02:36 PM by sandman