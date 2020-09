Tout d'abord la musique d'ambiance :Voilà on peut démarrer dans de bonnes conditions.Ok le titre est un peu putaclic, mais franchement moi qui n'était absolument pas chaud pour Gods and Monster au reveal, y voyant une sorte de sous BotW, et sachant qu'en général Ubi c'est pas terrible à mon sens, et bien que la DA laisse à désirer, bah le jeu à tous les atours de l'Actraiser 3D dont j'ai toujours rêvé, comme je l'avais déjà évoqué dans de précédents articles centré sur nos attentes :Pour bien comprendre pourquoi je fais le lien avec Actraiser, un petit aperçu de l'épisode 2 ici :Serieusement le jeu est complètement inspiré d'Actraiser !En vrai c'est exactement ce que je voulais pour cette série, à savoir un open-world à la Zelda sur un fond mélangeant l'antiquité et le moyen-âge, avec son lot de créatures mythologiques. Même si le moyen-âge ne se montre pas vraiment pour le moment.N'oublions pas qu'Ubisoft a édité le deuxième épisode d'Actraiser en Europe ! Peut-être m'ont-ils entendu ou lu si ça se trouve ?Qu'en pensez-vous, hormis la DA, qui évidemment n'a pas l'air folle ? L'attendez-vous ?