Dernier article que je poste de la semaine promis.



En 2020, Nintendo a été victime à trois reprises d'une importante fuite de données et ont été divulguées sur le site 4Chan. La première s'est déroulée en avril 2020 et portait sur le code source de plusieurs consoles de la société japonaise. La deuxième vague d'informations a eu lieu en juillet 2020 et concernait le code source de nombreux jeux Nintendo, enfin une troisième vague a eu lieu il y a quelque jours et rapporte des plans sur des consoles Nintendo.Il est possible que ces vagues d'informations proviennent d'une seule et même fuite de donnée qui a eu lieu en 2018 avec une archive dérobée par les hackeurs de plus de 2To.Selon Nintendo, les fuites proviendraient soit de sociétés tierces engagées dans la conception de certaines consoles, soit de personnes condamnées après avoir proposé des hacks des consoles Nintendo. Quoi qu'il en soit, l'ampleur des fuites est sans précédent et risque d'avoir d'importantes répercussions sur le monde de l'émulation, de la justice et sur la préservation des données.Dans ces leaks, nous retrouvons:■ Le code source de la Nintendo 64, de la GameCube et de la Wii.→ Possibilité de développer des émulateurs depuis ces informations et de comprendre plus profondément le fonctionnement de ces machines.■ Des données sur le BIOS (fichier qui permet de démarrer la console) de la Game Boy Color et de la Game Boy Advance.■ Des démos techniques permettant de tester la Nintendo 64.■ Des informations sur le périphérique NetCard destiné à la GBA. Ce périphérique devait permettre de jouer à certains jeux en ligne.■ Du matériel de débogage et des outils de conceptions destinés aux jeux Pokémon de la Game Boy.■ Le code source d'un MMORPG Pokémon basé sur les versions Rouge Feu et Vert Feuille.■ Un émulateur Game Boy développé par Nintendo.■ Des informations sur un émulateur Nintendo DS nommé "Ensata".■ Des données graphiques de nombreux jeux Game Boy et Super Nintendo ainsi que des prototypes de jeux jamais sortis.■ Les données du disque de démarrage de la Wii qui était nécessaire pour faire fonctionner les premières consoles en installant la partie manquante du système.■ Des documents sur une GameCube portable qui pouvait se brancher à la télévisons grâce à un dock similaire à celui de la Switch. Ce dock possédait des fentes permettant d'y connecter des manettes et des cartes mémoires GameCube, ainsi qu'un lecteur de carte SD.■ Les documents d'une console répondant au nom de "Tako" ou "Vegas". Cette console était en cours de recherche et développement en même temps que la Wii et devait offrir une puissance équivalente à celle de la PS3 et de la Xbox 360, comme ces rivales, cette console devait être compatible avec les télévisions HD, mais aussi compatible avec les consoles portables de Nintendo. Cette console a donc été annulée au profit de la Wii.Super Nintendo:■ F-Zero, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Star Fox, Star Fox 2 , Super Mario Bros All-Stars, Super Mario Kart, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi's Island et Stunt Race FX.→ Des concepts de Yoshi et un sprite de Luigi tiré de Super Mario World ont été partagés et Zelda aurait pu s'appeler "La Légende de Zelda: Retour vers le passé" en France.Nintendo 64:■ 1080° Snowboarding, Animal Crossing, Dr. Mario 64, F-Zero X, NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora's Mask, Mario Kart 64, Star Fox 64, Super Mario 64, Wave Race 64 et Yoshi's Story.→ Luigi était bel est bien présent dans Super Mario 64 et s'était caché depuis tout ce temps. Des ennemis et des environnements inutilisés ont été retrouvés dans le code source d'Ocarina of Time.Game Boy et Game Boy Color:■ Pokémon Rouge et Vert, Pokémon Or et Argent, Pokémon Cristal, The Legend of Zelda: Link's Awakening DX.→ Link's Awakening devait se nommer "Island Dreaming". Des musique inutilisés pour Pokémon ont été retrouvées ainsi que des sprites de Pokémon jamais sortis dans ces versions.Game Boy Advance:■ F-Zero: Maximum Velocity, Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, Pokémon Rubis et Saphir, Pokémon Émeraude, Super Mario Advance et Wario Land 4.→ Les roms avec le menu de débogage avec Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille.Nintendo DS:■ Pokémon Diamant et Perle.→ A permis de découvrir des Pokémon abandonnés, des musiques inutilisées et les différences entre les Pokémon de sexe féminin et masculin.Ainsi que des fichiers de mises jour de la Nintendo 3DS, DS et Wii et des prototypes de jeux en cours de développement.Bon, je suis vraiment désolé pour cette présentation, il y a vraiment beaucoup de données et d'images sur le net...Pour ceux qui souhaitent voir plus d'images, je vous invite à jeter un coup d’œil sur les liens suivants: Le Twitter de Dr. Lava's et la chaîne Youtube d'Ed Layton pour tout ce qui est Pokémon. Tcrf pour avoir des informations sur le contenus inutilisés dans certains jeux.