Je recherche un casque pour le sport plutôt léger et qui surtout balance la sauce niveau son pour ecouté Mozart ou Beethoven PTDR je rigole c'est pour écouter des mecs qui insultent des mères de famille. J'ai eu plusieurs écouteurs mais je juge le son trop bas je recherche un casque qui niveau son balance fort. J'y connais rien dans le domaine la faiblesse du son ça peu être lie à mon téléphone où c'est forcément au niveau du casque ? Merci et n'oubliez pas de prendre une serviette

posted the 09/04/2020 at 10:03 AM by negan