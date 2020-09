C'est bon, les premières vidéos de comparaisons sont tombées !Comme on peut le voir sur la vidéo, il s'agit surtout d'un lissage pour les trois jeux et de la mise en place du format 16:9 pour Super Mario Sunshine.Même s'il restera agréable de découvrir ou de redécouvrir ces jeux pour certains, on est bien loin de ce qu'avait proposé Nintendo avec le portage de Windwaker ou Twilight Princess sur Wii U.

posted the 09/04/2020 at 09:08 AM by zestarlight