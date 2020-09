Rappelez-vous, il y a quelques mois, Nintendo a été victime d'une grosse fuite de données qui a permis à certains de récupérer des informations confidentielles, mais aussi d'obtenir le code source de certains jeux comme Super Mario 64.Le 2 septembre, Big N a été une nouvelle fois victime d'une fuite d'informations et parmi ces données, nous retrouvons:■ Les données du disque de démarrage de la Wii qui était nécessaire pour faire fonctionner les premières consoles en installant la partie manquante du système.■ Le code source de Pokémon Émeraude, ainsi qu'un outil de développement pour Windows.■ Des documents sur une GameCube portable qui pouvait se brancher à la télévisons grâce à un dock similaire à celui de la Switch. Ce dock possédait des fentes permettant d'y connecter des manettes et des cartes mémoires GameCube, ainsi qu'un lecteur de carte SD.■ Les documents d'une console répondant au nom de "Tako/Vegas". Cette console était en cours de recherche et développement en même temps que la Wii et devait offrir une puissance équivalente à celle de la PS3 et de la Xbox 360, comme ces rivales, cette console devait être compatible avec les télévisions HD et être compatible avec les consoles portables de Nintendo. Cette console a donc été annulée au profit de la Wii.