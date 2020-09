Comment, dès le XVIe siècle, l’argent a été le pivot d'une mondialisation économique dominée par la Chine. Une saga historique très complète qui embrasse quatre siècles et trois continents.



En 1571, la Chine des Ming décide de rationaliser la levée de l'impôt et impose à ses sujets un paiement en argent, déjà utilisé comme monnaie. Dix ans plus tard, à Potosí (actuelle Bolivie), dans l'Empire espagnol, on découvre d’immenses mines du précieux métal. En échange de denrées de luxe dont elle a le monopole, la Chine va en importer une partie. Manille, dans la colonie espagnole des Philippines, devient la plaque tournante de ce commerce d’emblée très lucratif et la population chinoise y afflue, non sans fortes tensions entre communautés. Mais trop dépendante de ses importations, ralenties par les aléas de la navigation et la faiblesse de sa production domestique, la dynastie Ming chute en 1644. Fondée par les guerriers mandchous du Nord, la nouvelle lignée des Qing continue de placer le commerce au premier plan, aidée par le succès mondial du thé, que la Chine est la seule à cultiver. Prisé notamment en Grande-Bretagne et en Russie, il garantit l’argent dont le royaume a besoin. Contrôlant strictement les marchands étrangers “barbares”, l’Empire du Milieu domine les échanges de son économie en plein essor.







Cette capitulation inaugure pour la Chine “le siècle de l’humiliation”. Alors que Hongkong devient le pivot financier des échanges asiatiques, les impérialismes occidental et japonais se liguent pour dépecer l’empire des Qing. En 1860, puis à nouveau en 1895, de cuisantes défaites, suivies au tournant du siècle par l’échec de la révolte des Boxers, imposent à la Chine des indemnités de guerre colossales et l’ouverture de zones franches. En 1911, exsangue, l’empire s’écroule, remplacé par une république. Shanghai émerge à son tour comme place financière, avec la plus grande réserve d’argent du pays. Aujourd’hui, redevenue le plus gros importateur au monde d’argent, indispensable notamment dans l’électronique et les batteries solaires, la Chine communiste est en passe de redevenir la première puissance mondiale.







Fourmillant de détails, de personnages, d’anecdotes et de documents, contée par des spécialistes passionnants, historiens en majorité, cette fresque déconstruit avec brio l’ethnocentrisme occidental pour retracer l’histoire économique du point de vue de l’Empire du Milieu, dont elle explicite au passage le nom. Filmée sur trois continents (Asie, Europe, Amérique), elle embrasse plus de quatre siècles pour montrer que l’argent a déterminé le destin de plusieurs empires et, surtout, constitué le pivot de la première mondialisation.