Un artbook plein à craquer de visuels commentés

Pour la première fois, le studio MDHR lève le voile sur les coulisses de la création de Cuphead, à travers un ouvrage exclusif. Dessins, croquis de conception, storyboards, photos internes, maquettes et autres artworks sont ici dévoilés. Pour mieux comprendre la genèse de cette production singulière, les concepteurs ont ajouté une myriade de commentaires afin de vous présenter références, hommages et inspirations, qui sont légion dans Cuphead.



Cuphead, le jeu fait à la main

Véritable hommage aux dessins animés des années 1930, ce titre d’action aux confluents du shoot et du run and gun, brille par sa direction artistique atypique et sa réalisation magistrale ! Une performance technique et esthétique rendue possible par l’acharnement et l’indéfectible passion des frères Moldenhauer, qui donnent naissance à une œuvre sans nul autre pareil.

Fans d'artbook voici une offre a ne pas manquer. L'artbook de CupHead est en préco pour 10€, je ne sais pas si c'est la même version de Pix'n love mais 10€ au lieu de 29.99€ c'est pas mal.L'artbook est en Français en plus[MAJ] c'est le comics qui est à 10€Je compte sur vous pour passer par les liens les amisAmazon Artbook CupHead 10€ Tout l'art de Star Wars à partir de 14.99€ Tout l'art de Batman 14.99€