Let's Play

Depuis la dernière mise à jour de Fortnite, point de RTX, point de DLSS, mais un mode "Crazy Taxi" pour nous aider à patienter !







Ca me rappelle mes heures sur la Dreamcast de SEGA, console légendaire pour avoir donné naissance à des titres légendaires tels que Shenmue I et II, Sonic Adventure et Adventure II Battle, ou bien encore Chu Chu Rocket (dont le dernier épisode est disponible sur l'App Store d'Apple), mais aussi Crazy Taxi 1 et 2, deux superbes jeux d'arcade de la période d'or de SEGA !



HS : Je veux un Wave Race sur Nintendo Switch bordel ! J'en suis à émuler la version Nintendo 64 en 4K en jouant à Sunny Beach... C'est dingue qu'en 2020, à part Sea of Thieves, que personne n'ait eu la foutue idée de faire un jeu aquatique avec une mer réaliste :/ !



Regardez au passage la qualité du 240p les amateurs du "c'était mieux avant" :