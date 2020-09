Batman – Créature De La Nuit – édition Noir & Blanc

1968, Boston, dans le Massachusetts, le jeune Bruce Wainwright, homonyme du personnage de fiction « Bruce Wayne », voit ses parents brutalement abattus, comme un écho cruellement ironique au héros de bande dessinée Batman dont il est un avide lecteur.

Désemparé, Bruce est désireux néanmoins de surmonter son trauma mais se voit poursuivi par une mystérieuse forme noire prenant vie. Un être d'ombre qui n'est pas loin de ressembler à... une chauve-souris humaine !

Contenu vo : Batman: Creature of the Night #1-4



Prix : 27.49€

----------------------------------------

----------------------------------------

I Hate Fairyland Intégrale Tome 2

Il aura fallu à Gert quarante longues années de cauchemar pour réaliser que son penchant pour les crimes sanguinolents n'était peut-être pas un atout majeur pour se sortir du guêpier doucereux dans lequel elle s'est fourrée.

Depuis cette épiphanie, elle essaie donc de se racheter une conduite, enchaînant les bonnes actions, les gentillesses et autres déclarations d'affection... Mais n'y aurait-il pas anguille sous roche ?

Contenu vo : I Hate Fairyland Book One (#11-20), soit les tomes 3 et 4 de la précédente édition



Prix : 28€

----------------------------------------

Prez

Beth Ross est la première adolescente élue Présidente des États-Unis.

Dans un pays où n'importe quelle corporation peut se présenter à la présidence, où les plus pauvres peuvent désormais louer leur corps pour afficher les pubs de leurs sponsors et où les tacos sont désormais livrés par drones, le seul espoir serait cette gamine de 19 ans découverte sur Twitter. La question n'est cependant pas de savoir si elle aura les épaules assez larges pour assurer ses nouvelles responsabilités mais si le système politique américain est prêt à passer au crible de cette fausse ingénue.

Contenu vo : PREZ #1-6 and SNEAK PEEK: PREZ #1



Prix : 17.50€

----------------------------------------

Superman Identité Secrète édition Black Label

Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre pesante du super-héros de comic-books Superman.

Sa famille, ses amis, ses camarades de classe ne manquent pas une occasion de lui rappeler sa ressemblance avec l'icône de papier. Alors qu'il rêve de devenir un jour romancier, le jeune Clark découvre au cours d'une excursion des pouvoirs qu'il ne se connaissait pas.

Contenu vo : Superman: Secret Identity #1-4



Prix : 19€

----------------------------------------

Batman Joker War Tome 1

À présent que la ville de Gotham est libérée du joug de Bane, Batman et Catwoman ont décidé de s'associer pour rendre la justice dans la ville déchue.

Mais une affaire ancienne qui a impliqué la féline cambrioleuse et les plus grands ennemis du Chevalier Noir menace de refaire surface quand le Designer, un super-vilain oublié, fait sa réapparition. Selina va devoir faire un choix entre ses anciennes et ses nouvelles relations.

Contenu vo : Contenu : Batman #86-93



Prix : 17.50€

----------------------------------------

Dark Knight : The Golden Child

Alors qu'une élection approche et provoque un soulèvement sans précédent au sein de la population de Gotham, Batwoman, Superwoman et son jeune frère, le fils de Superman et Wonder Woman, tentent de lever le voile sur la panique qui s'empare des citoyens de la ville.

Car, derrière le candidat populiste se cache le seigneur d'Apokolips, le maître de l'Anti-Vie, Darkseid !

Contenu vo : Contenu : Dark Knight: The Golden Child Deluxe Edition



Prix : 13.50€

----------------------------------------

Gideon Falls Tome 4

Après un voyage dans le temps et l'espace, Norton et Clara sont piégés dans la « petite ville » de Gideon Falls avec un psychopathe meurtrier.

Pendant ce temps, dans une autre dimension, le père Fred et Angie affrontent l'évêque dans la « grande ville » Gideon Falls et les secrets n'ont jamais été aussi près d'être révélés. Le vrai combat contre « le centre et celui qui vit dans son ombre » ne fait que commencer...

Contenu vo : Contenu : Gideon Falls #17-21



Prix : 15.50€

----------------------------------------

Joker 80 Ans

Le pire ennemi de Batman est également l'une des plus grandes vedettes de l'Univers DC et très certaineme



Prix : 35€

----------------------------------------

The Joker : Killer Smile

Quand un psychiatre affilié au Joker tente de guérir le plus grand criminel de Gotham, c'est le début d'une descente aux Enfers pour celui qui était jusqu'ici un père de famille aimant et paisible.

Mais cette spirale de dépression et d'hallucinations violentes ne cache-t-elle pas aussi un réel gouffre au sein même de sa psyché ?

Contenu vo : Contenu : Joker : Killer Smile #1-3, Batman : Smile Killer #1

----------------------------------------

Clark Kent : Superman Tome 4

Pendant des années, Superman a défendu la justice, la vérité et l'idéal humain tout en menant une vie tranquille de journaliste d'un grand quotidien, le Daily Planet.

Mais aujourd'hui, l'Homme d'Acier a pris la plus grave décision de son existence : révéler au monde le secret de son identité secrète ! Comment ses plus proches alliés et surtout ses pires ennemis vont-ils réagir à ce qui devient rapidement le scoop du siècle ?

Contenu vo : Contient : Superman #16-22 ; Superman: Heroes ; Superman: Villains



Prix : 22.50€

----------------------------------------

Naomi Tome 1

Les habitants d'une petite bourgade du nord-ouest des États-Unis sont chamboulés par un combat en centre-ville entre Superman et Mongul qui a entraîné autant de dégâts que d'attention.

L'affrontement éveille par ailleurs la curiosité de la jeune Naomi qui s'interroge sur son passé et ses racines, avant son adoption par ses parents. Les réponses ne vont pas tarder à venir et ces secrets de familles vont aller jusqu'à mettre en jeu la survie de la Terre elle-même !

Contenu vo : Naomi: Season One (#1-6)



Prix : 15.69€

----------------------------------------

Super Sons Tome 4

Si Superboy a été élevé par des parents à la moralité irréprochable, il en est autrement de Robin.

Aujourd'hui sous l'égide du Chevalier Noir, Damian a grandi au sein de la Ligue des Assassins, créée par son grand-père, Ra's al Ghul, et dirigée par sa mère Talia al Ghul. Et si cette dernière décidait de reprendre son fils sous son aile, de lui rouvrir les portes de son monde, obscur et sinistre ? Robin y cèderait-il ? Robin se joindrait-il à sa mère pour prendre le dessus sur Superboy ? Ou le duo que forme les Super-Sons parviendrait-il à l'arrêter... ?

Contenu vo : Super Sons #13-16, Annual #1, DC Rebirth Holiday Special



Prix : 15.50€

----------------------------------------

Wonder Twins Tome 1

Exilés de leur planète natale, les jumeaux Zan et Jayna se voient accueillis sur notre monde par Superman et la Ligue de Justice qui leur proposent de vivre une vie normale et de recevoir une éducation « terrienne » au lycée Morris !

Mais, entre les conventions sociales de l'Amérique profonde et leurs habitudes extraterrestres, il y a un écart aussi vaste que la voie lactée.

Contenu vo : Wonder Twins #1-6



Prix : 15.50€

----------------------------------------

Young Justice Tome 1

Suite à l'invasion de Metropolis par les forces de la dimension magique de Gemworld, une nouvelle équipe de jeunes héros se constitue.

Red Robin, Impulse, Wonder Girl, Jinny Hex et Teen Lantern forment le groupe Young Justice ! Mais lorsque ces justiciers retrouvent Conner Kent, le clone de Superman, des souvenirs de vies et exploits passés leur reviennent en mémoire, et pour Young Justice, la véritable aventure commence !

Contenu vo : Young Justice #1-6



Prix : 17.50€

----------------------------------------

L'agenda des sorties de chez Urban Comics pour le mois de septembre est disponible. Et il y a du lourd, avec pour commencer Batman Joker War qui sera dans ma collection, mais aussi aussi Batman Créatures de la nuit et Wonder Twins Tome 1.