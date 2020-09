Dans la catégorie "le jeu vidéo, c'est chic", j'ai nommé SEIKO, qui nous propose 6 excellentes montres sur le thème de Street Fighter V ! Proposée à un tarif raisonnable, ces montres savent rester discrète tout en infusant à votre entourage votre amour pour le jeu vidéo...Ces montres seront disponibles dès le mois de septembre, chez votre joaillier préféré ! Plus d'informations et d'image sur la source en lien ci-dessous.HS : Sinon vous vous souvenez de Pilot Emilie ? Et bien la vidéo de son premier vol est en passe d'atteindre les 2 millions de vues, après avoir publié un let's play de Flight Simulator. Ce jeu est un véritable phénomène !Socialblade : https://socialblade.com/youtube/channel/UCgUEhJJU3XJVBb8V2nckN3Q

