Pour ces jeux de fin d'année ?



Demain on est en Septembre et on ne sait toujours pas ce qui va sortir a par un portage de Pikmin 3 (ça compte vraiment ?)



Je ne comprend vraiment pas pourquoi ils font ça.. mais j'ai l'impression que tout le monde l'accepte comme si c'était normal venant d'eux maintenant :/



Personnellement j'ai jamais vu ça, il y'a vraiment aucune lisibilité au niveau du planning, mais rien du tout..