Avec la sortie de FF: Crystal Chronicles sur Switch et PS4 (gardez vos sous, ne l'achetez pas! Voilà c'est dit.), l'ancien patron de SquareEnix, le très maladroit Yoichi Wada a cru bon de sortir un papier pour nous rappelez les conditions de la réconciliation entre ces 2 géants que sont Nintendo et Square.Pour les moins de 20 ans (voir 25 ans!) qui l'ignorent, Square Soft était un peu le meilleur allié de Nintendo au japon et à fait les beaux jours de la Famicom et Super Famicom.Alors que FFVII était annoncé en développement sur N64, on apprend en février 1996 que ce dernier sortira en exclusivité sur la jeune PSone... tremblement dans l'industrie du jeu vidéo et naturellement, les relations entre squaresoft et nintendo ont été ultra tendus.L'ami Wada explique donc comment il a joué un rôle dans le rapprochement entre ces 2 acteurs clés en 2002 après une période glaciale...Suivez le lien: