Pour ma part (mais ça peut changer d'ici là) :La PS5 en version Standard 499,99€ (et peut être le socle qui coûtera séparément 19,99€ apparemment), donc si la console ne passe pas à l'horizontale sur le meuble, pas le choix que d'acheter ce socle pour la mettre debout :La station de recharge (29,99€) :59,99€ max :29,99€ max :39,99€ :59,99€ max :59,99€ max :59,99€ max :59,99€ max :Ensuite, l'un des 3 car ça va faire beaucoup trop :59,99€ max :ou59,99€ max :ou59,99€ max :J'ai deux casques Sony actuellement, donc pas besoin de changer. La camera m'intéressera uniquement quand le psvr 2 sera dispo. Et la télécommande moué, pas vraiment l'utilité ...Coût total : 950€ maxJe revends ma ps4 pro 350€ (ou plus), je dois donc rajouter 600€ (dans le pire des cas, ça pique)Après, je pense que tout ces jeux ne seront pas dispo au lancement de la console, donc je ne vais pas dépenser cette somme d'un coup.Et vous ??? la console et un jeu uniquement ? deux jeux ?