Je vais la mettre en ligne dans 3 semaines. ça va vite partir vous pensez ? regardez l'état de ma ps4 pro après pratiquement 4ans, comme neuve !Salut, je vends un très gros pack à un excellent prix, le tout en très très bon état comme vous pouvez le voir sur les photos. Je prends soins de mes consoles. Je vends tout cela puisque je vais basculer ensuite sur la PS5.Ce pack comprend :- 1 PS4 pro 1to noir en excellent état, fonctionne parfaitement avec le carton d'origine et facture- 4 manettes dualshock 4 dont 2 neuves, encore dans leur boite d'origine, jamais utilisé (il y a deux noir, une bleu et une blanche) avec une station de recharge officiel Sony pour recharger deux manettes à la fois- des excellents jeux en boites, le top de la PS4 : Red dead redemption 2, The last of us 2, Ghost of Tsushima (avec les musiques du jeu sur la console), Pes 2020- des tonnes de jeux en dématérialisés que j'ai achetés : Horizon Zero Dawn, God of War, Resident Evil 7 + Season Pass, Arise A Simple Story, Shenmue 3, Trials Rising, Unravel 2, Outlast 2, DayZ, Fifa 17, Doom Eternal, Predator, Cuphead, Kingdom Come Deliverance, Summer Lesson (version jap compatible vr)Mais aussi en dématérialisés : Uncharted The Lost Legacy, The Awesome Adventures of Captain Spirit, Pac Man Championship Edition 2, Jack & Daxter the Precursor Legacy, Injustice Gods Among Us Ultimate Edition, Zombie Driver : Immortal Edition, Lego Ninjagoet j'offre un cd de musique, l'ost (musique) de Tekken 7.Tout les câbles sont inclus (câble d'alimentation de la ps4, câble hdmi, câble pour la station de recharge etc ...)Je vous ai également imprimé toutes les informations nécessaires des comptes présents sur la console (c'est à dire adresse email, mot de passe, question & réponse secrète etc ...) de chaque compte. Ils sont à vous, vous n'aurez qu'à changer et mettre vos adresses mails, mettre votre propre mot de passe. Les comptes présents sur la console sont à vous.Par contre, il n'y a pas d'abonnement PSN actif sur la console (je le garde pour la ps5) mais j'ajoute mon ancien compte français (ou j'ai récupéré des jeux ps+ offerts chaque mois, il y en a une trentaine et ce ne sont pas les jeux que j'ai cité au desus). Il vous suffira donc de remettre un abonnement sur la console pour avoir accéder à nouveau à ces jeux et surtout pouvoir jouer en ligne.Sur la console il y a également le jeu Fall Guys (mais il faut un abonnement pour y jouer), The Playroom, l'app compagnon du casque micro, youtube, spotify, disney+, sharefactory, lecteur multimedia, netflix + une trentaine de fond d'écrans.TOUT ce que j'ai cité, c'est déjà installé et à jour sur la console ! Prêt à l'emploi ! Il n'y a que Fifa 17 qui n'est pas installé car plus assez de placePossibilité d'obtenir des photos supplémentaires sur simple demande, j'en ai beaucoup en stock. Aucun échange. Je vends ce pack au plus offrant avec un prix de départ à 350€ le tout ! Inutile de proposer moins.Paiement en liquide uniquement et en main propre à mon domicile, pas d'envoi. Vous testerez la console à mon domicile. Je ne me déplace pas. Je fourni toutes les factures (factures des manettes, du dual dock station de recharge et également facture de la console)Me contacter par MP, je réponds rapidement. Merci d'avance et à bientôt