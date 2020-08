Tout d'abord, je précise que j'ai la chance d'avoir une chaîne Twitch pas trop grosse (200 followers il me semble) qui permet d'interagir avec ma communauté ^^ ! J'en ai donc profité pour faire une (tardive) session de Crystal ChroniclesMes premiers retours : le jeu est plutôt amusant. Alors il a des défauts assez étranges (l'équilibrage à l'air bizarre avec la possibilité de spammer du soin, le mode multijoueur n'est pas très ergonomique), et la sensation de jouer à un jeu mobile est très présente (ne serait-ce par la disposition des donjons).L'ergonomie générale du jeu est vraiment datée, naviguer sur la carte du monde est désagréable mais...C'est quand même un plaisir de jouer avec d'autres joueurs et de ne rien contrôler, à cause de ce foutu Calice à transporterEn fait, j'aurais aimé que les lourdeurs du jeu soient revue (jeu plus fluide, possibilité de courir, plus d'ennemis à l'écran, animation de combats améliorées), car le concept de base est vraiment interessant - mais la technique beaucoup trop datée, en faisant un jeu vraiment rigide.Du coup, j'hésite à l'acheter (c'était la version Lite ici), d'ailleurs, il y en a ici qui serait interessé pour des sessions de jeu (la version lite est gratuite et permet de parcourir des donjons avec quelqu'un qui a acheté la version payante du jeu) ?