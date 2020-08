Marché jeux vidéo en Europe:



1. Console 43%

2. Mobile 40%

3. PC 16%

4. Portable 1%





Best seller en Europe pour l'année 2019 :



1. FIFA 20

2. GTA V

3. Call Of Duty Modern Warfare

4. FIFA 19

5. Red Dead Redemption 2

6. Tom Clancy's Six Siège

7. Star Wars Jedi Fallen Order

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Crash Bandicoot





Quelques stats en Europe :

- 45% des joueurs européens de jeux vidéo en 2019 étaient des femmes

- Âge moyen de joueurs : 31ans

- 21.6 milliards de chiffres d'affaires

- Durée : 8 heures par semaine





Vous pensez que le marché PC est sur le déclin ?