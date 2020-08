Qui sera sélectionné pour recevoir une invitation ?



Notre sélection est basée sur les intérêts précédents et les activités de PlayStation.



Quand saurai-je si j'ai été sélectionné ou non ?

Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons par e-mail avant le début des pré-commandes. Si vous ne recevez pas de courriel, c'est que vous n'avez pas été sélectionné.



Si je reçois une invitation, suis-je assuré de pouvoir précommander une console PS5 ?

Non. Chaque invitation est ouverte pour une durée limitée et les quantités sont limitées par ID PSN par transaction :

1 console PS5 ou 1 PS5 Digital Edition

2 manettes sans fil DualSense

2 stations de recharge DualSense

2 Casques sans fil 3D à impulsions

2 Télécommandes pour les médias

2 caméras HD

Les réservations pour la console PS5 se feront selon le principe du premier arrivé, premier servi.



Dois-je tout commander à l'avance ?

Non. Tant que votre sélection de produits reste dans les limites de l'unité, vous pouvez pré-commander autant ou aussi peu de produits que vous le souhaitez.



Combien de temps dois-je réserver une console PS5 en pré-commande ?

Si vous êtes sélectionné, la date et l'heure d'expiration seront indiquées dans votre e-mail de notification de sélection et jusqu'à épuisement des stocks.



Puis-je réserver plus d'une console PS5 en précommande ?

En raison des quantités limitées et de la forte demande, nous limiterons les réservations de consoles PS5 à 1 par PSN ID.



D'autres produits PS5 seront-ils disponibles pour la précommande ?

Oui. Bien qu'ils soient ouverts au grand public pour la précommande, seules les réservations de consoles PS5 seront limitées aux personnes invitées à la précommande.



Que se passe-t-il si je reçois un message "Sold Out" ?

Toutes les consoles PS5 disponibles ont été réservées.



Je réside actuellement en dehors des États-Unis. Si je suis invité, puis-je quand même réserver une console PS5 en précommande ?

Si vous recevez une invitation et que des unités sont encore disponibles, votre réservation de précommande sera autorisée à condition que vous expédiez à une adresse basée aux États-Unis.

Toute commande contenant une adresse non américaine sera annulée.

Il existe également une FAQ qui devrait répondre à toutes les questions à l'exception de la date et du prix