Le récit dans Cobra Kai : The Karate Kid Saga Continues est raconté à partir de deux points de vue opposés, élaborés par les showrunners de la série, et complétés par des cutscenes faisant la part belle aux personnages et aux dialogues, doublés par les voix de Ralph Macchio, William Zabka, et par de nombreux autres acteurs. Incarnez Daniel LaRusso et ses étudiants du Miyagi-Do Karate, ou rejoignez leurs rivaux du Cobra Kai, mené par Johnny Lawrence, son Nemesis de toujours. Le choix vous appartient, mais vous ne pourrez terminer entièrement le jeu qu'après avoir complété les deux issues des campagnes afin de débloquer la fin des fins.



Passez d'un personnage à l'autre en combat, parmi huit personnages au choix, possédant chacun leurs propre coups spéciaux, combos et arbres de compétences. Améliorez vos compétences, faites face à d'impitoyables ennemis dans des affrontements sanguinaires et explorez le Los Angeles de l'univers de Cobra Kai dans les 28 missions de la campagne. C'est à vous de jouer !

Dans ce très attendu sequel, les deux personnages iconiques et rivaux de toujours du légendaire film Karate Kid se réunissent plus de 30 ans après les événements du "All Valley Karate Tournament" de 1984. Vivant désormais dans les opulentes collines de Los Angeles, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) profite d'une vie des plus enviable aux côtés de sa famille, tout en s'occupant de ses concessions automobiles un peu partout dans la vallée. Pendant ce temps, son adversaire du lycée, Johnny Lawrence (William Zabka), dont la vie à pris un mauvais tour, cherche la rédemption en rouvrant son désormais infâme dojo Cobra Kai. Leurs vies s'entrelacent de nouveau, rallumant une rivalité oubliée.

Le jeu Cobra Kai débarquera sur One, PS4dès le 27 Octobre et sur Switch dès le 24 Novembre.Just for Games se chargera de la distribution du jeu chez nous.Le jeu est un beat'em up au défilement horizontal.Une série Cobra Kai est également disponible sur Netflix