Le titre ne s'arrête cependant pas au fait qu'il soit le jeu le plus téléchargé du PS+ puisqu'il cartonne visiblement sur Steam. Selon Mediatonic, Fall Guys : Ultimate Knockout s'est écoulé à 7 millions d'unités sur la plateforme de Valve. Le studio en profite pour nous teaser quelque chose, qui devrait être dévoilé durant la gamescom.

posted the 08/26/2020 at 06:41 PM by gat