l'évent est dispo sur Warzone,une petite mission a effectué qui débouche sur un trailer INSANE de Cold war.Ca donne très envie! Reveal du multi le 9 septembre. Rumeurs d'une map remaniée pour la saison 6 avec un tram plus une map guerre froide a la sortie + un Battle royale zombie,alléchant !

posted the 08/26/2020 at 06:03 PM by denton