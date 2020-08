L'annonce vient d'être émise depuis la page Twitter de PlayStation : "À ce jour, Fall Guys est le jeu PS Plus le plus téléchargé de tous les temps au niveau mondial. Félicitations à Mediatonic". À savoir que le titre fait d'ailleurs partie des productions gratuites proposées aux abonnés du service ce mois d'août.



Pour rappel, le party-game édité par Devolver propose à soixante joueurs en ligne de s'affronter dans des épreuves dignes d'Intervilles ou de Takeshi's Castle. Quelques jours après son lancement au début du mois, il comptait déjà plus de 8 millions de joueurs sur PS4 selon Gamestat et plus de 2 millions de copies écoulées sur Steam. Des informations sur sa deuxième saison sont attendues demain, 27 août à 20h, en ouverture de l'édition numérique 2020 de la gamescom.