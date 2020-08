Let's Play

Alors que je l'avais confondu avec un jeu Atelier en cours de développement lors du Tokyo Game Show 2019 (ce n'étais en fait que l'éditeur du jeu), voici que tout va beaucoup trop vite puisque le jeu sortira vendredi 28 août sur PS4, PC, Xbox One et Nintendo Switch !







Notez que le jeu tourne en 30 fps sur PS4 Pro, mais que je n'arrive pas à voir si c'est du 4K natif ou pas (je ne sais pas quelle méthode utiliser pour cela). Espérons que le passage sur PS5 (en théorie le jeu devrait être compatible) permettra aux afficionados de jouer en 60 fps (et pourquoi pas, soyons fou, espérer l'ajout de Ray Tracing avec un patch) !



Egalement compatible avec la future Xbox Series X, ce jeu est-il l'occasion, pour les possesseurs de Xbox One et de futures Xbox Series X, de gouter aux joies du RPG japonais* ? Réponse en vidéo !