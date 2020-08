Je rigolais avec cette histoire de OLED qui se marque, mais si je mets un fond blanc sur mon Samsung S8+, ben en bas, avec la nouvelle mise à jour, je peux retirer la barre de boutons, et bien figurez vous qu'on voir clairement par transparence les boutons !L'écran est donc bel et bien marqué, et l'effet n'est pas jojo une fois qu'on le sait... Je comprends mieux les paranos sur leurs écrans OLED en gaming !Bref : faites gaffe (bon, moi, j'm'en fous, j'ai un LCD 4K en gaming).