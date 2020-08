Connaissez-vous la Norvège ? Célèbre pour son taux de délinquance très bas (peut être même plus bas qu'au Japon), la prison de Haldin (en Norvège) est assez différente de l'image que l'on se fait d'une prison. Voici quelques images pour illustrer cela !

La prison de Halden est la prison la plus récente de Norvège. Cette prison, d'une capacité de 252 détenus, est située à Halden, au sud-est du pays, près de la frontière suédoise, a été conçue par la firme danoise Erik Møller Architects. (Wikipédia)

Who likes this ?

posted the 08/25/2020 at 01:18 PM by suzukube